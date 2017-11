Sonia, une chroniqueuse carolo et différente fera Cyril Hanouna ce soir!

C’est par l’intermédiaire de son frère Bruno Bazz qu’elle est arrivée là. Bruno était allé il y a quelque temps chez Cyril à l’époque de la polémique sur le canular dénoncé et jugé homophobe.. « Le courant était bien passé, explique Bruno, et je lui avais parlé de ma sœur aînée qui est trisomique. Il avait évoqué la possibilité de l’inviter un soir dès qu’il y aurait une possibilité. On était resté en rapport via des messages privés sur Twitter. »

Sonia est ravie de pouvoir pousser la porte de cette émission qu’elle suit tous les jours. « Elle s’exprime très bien, raconte le petit frère. C’est quelqu’un de très cultivé qui parle aussi bien le français que l’italien, qui a beaucoup d’activités, et qui est une férue d’histoire de l’art. Bref, c’est pas le genre à rester dans son coin. C’est le message qu’elle veut faire passer. Elle a été éduquée par mes parents comme une enfant tout à fait normale. C’est un message qui peut rassurer tous ceux qui sont confrontés à l’arrivée d’un enfant comme elle : par l’éducation, on peut arriver à des résultats magiques ! Sonia pourrait très bien vivre toute seule, mais comme mes parents sont toujours là, elle vit bien entendu avec eux à Marcinelle. Moi, je suis sûr que si Jaco Van Dormael avait rencontré Sonia avant de tourner « Le 8 e jour », il aurait aussi pu en faire une actrice… »

C’est apparemment aussi ce que pense Hanouna, lequel a vu la performance de Sonia sur une vidéo où elle interprète en play-back, « S’aimer plus que tout » de Mélanie Martin’s, la gagnante de la version belge de la Star Ac’ ! « Pour la petite histoire, continue Bruno, le petit frère, en 1997, j’avais créé pour rire une télé imaginaire sur vidéo à l’époque. Et ma sœur était coanimatrice, elle imitait Sandra Kim ou Lorie en play-back. Et elle adorait ça… »

Ce vendredi, Sonia partagera notamment le siège des invités avec Philippe Croizon, 49 ans, qui a perdu bars et jambes en s’électrocutant sur un toit. « Ce sera un TPMP normal où les invités seront amenés à réagir à tout ce qui se dira.