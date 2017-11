Fantastique exploit de David Goffin aux Masters: il bat Thiem (6-4, 6-1) et file en demi-finales face à Federer

Rédaction en ligne

David Goffin a réalisé l’un des plus beaux exploits de l’histoire du tennis belge. Il s’est qualifié pour les demi-finales du Masters de tennis, vendredi, à Londres. Lors de la troisième et dernière journée du groupe Pete Sampras, le Belge a battu l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 4) 6-4, 6-1 en 1 heure et 12 minutes.