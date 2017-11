Un avion et un hélicoptère sont entrés en collision vendredi après-midi à Aylesbury, dans le comté anglais du Buckinghamshire. L’enquête a été confiée à la cellule d’investigation des accidents aériens (AAIB, Air Accidents Investigation Branch), indiquent les autorités britanniques. L’avion impliqué dans l’accident est un Cessna 152, un petit avion de tourisme dans lequel se trouvaient deux personnes, selon la BBC.

Il y a des victimes, a indiqué un porte-parole des services de secours à la chaîne publique britannique, sans en préciser le nombre. Selon certains médias, trois à quatre morts seraient à déplorer.

Les services de secours ont été appelés à 12h06 (13h06 heure belge).

A plane has come down at Waddesdon Hill - currently at scene. More to come as we have it pic.twitter.com/ZLl51n6JnP