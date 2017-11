En termes de succès, le Bruxellois Damso n’a pas grand-chose à envier à Stromae, qui avait précédemment fait faire « la fête » aux Diables rouges. Le rappeur, triple disque de platine pour son album « Opséité »(porté par les titres « Macarena » et « Signaler ») vient d’être choisi, apprend-on de source sûre, pour écrire et interpréter la chanson qui accompagnera nos Diables durant la Coupe du monde de 2018

Désormais incontournable pour la jeune génération et dans le monde du rap (en 2015 il avait été repéré par Booba), l’auteur et interprète belge né à Kinshasa, semble fréquenter depuis un petit temps le gratin du foot. Pour marquer sa complicité avec les Diables, il a même reçu la semaine dernière un t-shirt à son nom des mains d’Eden Hazard et de Michy Batshuayi. Un numéro 18 qui mettra en musique le Mondial des Diables. Ce titre très attendu, et qu’on imagine punchy, devrait résonner dans nos oreilles dans quelques mois.