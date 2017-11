Goffin, après sa qualification pour les demi-finales du Masters: «Je vais essayer d'élever mon niveau de jeu pour battre Federer»

David Goffin (ATP 8) était aux anges après s’être qualifié pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales des ATP Finals, le Masters, vendredi après-midi à Londres. Dans son dernier match du groupe Pete Sampras, le Liégeois, 26 ans, a battu son ami autrichien Dominic Thiem (ATP 4), 24 ans, 6-4, 6-1 en à peine 1h12 de jeu. Ce samedi, il défiera Roger Federer (ATP 2).

« Ce n’est jamais facile de jouer contre un ami. C’est même dommage que ce match était décisif pour une place en demi-finale. Dominic est un tellement chouette gars », expliqua le nº1 belge, qui n’aura même pas dû forcer son talent pour s’imposer, tant le Viennois passa à côté de son sujet. « C’était dur. Il fallait être très concentré du début à la fin. Je m’étais bien préparé après ma défaite contre Dimitrov et je savais que je devais rester calme et être prêt pour une grande bagarre. J’étais vraiment nerveux à la fin, mais je suis parvenu à gagner ce deuxième set. »

Et voilà donc David Goffin dans le carré d’as de ce Masters à sa première participation ! En guise de récompense, le natif de Rocourt aura droit, ce samedi après-midi, à un match de gala contre Roger Federer, 36 ans, son idole et le maître incontesté de cette grand-messe de fin de saison avec un total record de six titres.

« J’ai déjà affronté Roger à plusieurs reprises et cela représente toujours un défi », poursuivit-il. « Ce sera un match très difficile. La salle sera certainement comble et il y aura une merveilleuse ambiance. C’est vraiment chouette de jouer contre lui ici en demi-finale. Je n’aurai rien à perdre et je vais essayer d’élever mon niveau pour bien jouer et parvenir à le battre », conclut-il.