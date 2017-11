Un cabaret va voir le jour au Mont-à-Leux

Issus d’une association de chant, Steven et Marie vont avoir, début décembre, leur propre scène. Les deux chanteurs français lancent, avec les parents de Marie, le Babylone Cabaret au Mont-à-Leux. « Ici, on veut faire redécouvrir aux spectateurs l’esprit cabaret » lance Philippe, à l’initiative du projet. « Ça fait plus d’un an que l’on réfléchit à cette idée. On a pris notre temps pour ne rien laisser au hasard. Dans quinze jours, le spectacle commencera ! »

Plus d’informations dans notre édition digitale.