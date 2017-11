Provinciale 1: toutes les infos sur les matchs du week-end

Libramont - Meix-devant-Virton (samedi, 20h)

Libramont : Arnold Nkokolo et Simon Poncelet sont suspendus.

Meix-devant-Virton : Nicolay Day est de retour mais Benjamin Schoore et Cyprien Breda sont punis.

Arbitres : D. Bressard, M. Pahaut, G. Close.

La Roche - Saint-Léger (samedi, 20h)

La Roche: Grommen est suspendu et sera remplacé numériquement par Bonjean, de retour de suspension. G. Van Geen a fait son retour aux entraînements mais sera encore juste. C. Dubois soigne toujours son poignet cassé. R. Van Geen, Bouillon, M. Dubois, Abada et Gillard sont sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement.

Saint-Léger: Koenig, L. Collin, Rocca, Boulanger ainsi que Detaille sont absents ce week-end.

Arbitres: T. Muller, S. Thunus, A. Da Silva.

Oppagne - Nothomb (samedi, 20h)

Oppagne: les Gaulois sont au complet.

Nothomb : Collard (élongation) sera absent deux semaines. Claude et Depiesse sont de retour. Duroy, suspendu, manquera également cette confrontation.

Arbitres : B. Gillet, F. Lejeune.

Wellin - Rossignol (samedi, 20h)

Wellin : Charlier et Daphné assisteront à la rencontre des tribunes puisqu’ils sont suspendus. T. Schroeder fait le chemin inverse. Gillet est toujours absent alors que M. Lejaxhe est incertain. A noter que quatre joueurs seront suspendus en cas de nouvelle biscotte ce week-end: Bonmariage, Lemaire, Hayon et A. Lejaxhe.

Rossignol : Leurquin est suspendu. Van Hoey est toujours aux soins.

Arbitres : N. Holtzheimer, V. Jacques, C. Delwarte.

Marloie - Erezée (dimanche, 14h30)

Marloie : Mahin est de retour de suspension mais laissera sa place en tribune à Walhain. Renard a repris la course mais ne rentrera pas encore en ligne de compte ce week-end. Claude et Strumans sont toujours blessés.

Erezée : Dodet est absent pour plusieurs mois suite à ses multiples fractures au visage. Sevrin, lui, restera encore sur le carreau une quinzaine de jours.

Arbitres : M. Alexandre, F. Asssenmaker, B. Lannoy.

Ethe - Champlon (dimanche, 15h)

Ethe : Donovan Maury a pris son troisième carton à Erezée et est suspendu, tandis que Lorys Noldus fait le chemin inverse. Daniel Gomez se contente de trottiner.

Champlon : Aucun suspendu pour le déplacement à Ethe. Jordan Lapraille est toujours blessé.

Arbitres : F.M. Gérard, F. Avdylaj, G. Hausman.