Luc Brunclair

C’est un procès des plus intéressants qui se tient devant le tribunal correctionnel de Verviers. Il pose la question du viol dans le couple, et plus précisément celle de savoir si la femme qui accepte un rapport avec réticence mais « pour faire plaisir » à l’homme ou pour avoir la paix est victime d’un viol. Dans cette hypothèse, un Theutois risque deux ans et demi de prison.