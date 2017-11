«La police n'était pas préparée parce qu'elle n'avait aucune information sur d'éventuelles émeutes», déclare Jan Jambon

« Une ville comme Bruxelles est sûrement bien préparée aux manifestations planifiées mais il n’existe pas de plan pour les émeutes urbaines imprévues », a détaillé le ministre.

Selon ce dernier, le rapport de l’Inspection générale pointe notamment une structure de commandement insuffisante, ne permettant pas d’avoir la vision globale nécessaire à la coordination des renforts. « Indépendamment de la question de savoir si la taille du peloton de la police de Bruxelles était suffisante, il faut prévoir une structure de commandement adaptée disposant d’un mécanisme adapté de mobilisation pour pouvoir utiliser rapidement la capacité des autres zones bruxelloises. C’est ce manque qui a amené à une structure de commandement insuffisante qui n’était pas capable de coordonner et diriger les autres renforts (de la fédérale, des autres zones bruxelloises, d’Anvers) et de réagir adéquatement », a expliqué Jan Jambon.

Le rapport met également en avant un « manque de capacités » et une mauvaise utilisation des forces disponibles ce soir-là. « Seuls le renfort de la police fédérale (hélicoptère, corps d’intervention, réserve fédérale, arroseuse) et les deux pelotons appartenant à la zone ont été pleinement utilisés. Les renforts des 4 autres zones bruxelloises n’ont pas été utilisés de manière optimale, voire même pas du tout » alors que 30 hommes étaient mobilisés du côté de la zone Midi où ils sont finalement restés cantonnés. Les 3 autres zones de police avaient elles aussi une trentaine d’hommes prêts à intervenir mais ces derniers n’ont jamais été utilisés et ce même s’ils étaient regroupés dans le quartier depuis le début des pillages au boulevard Lemonnier, a ajouté le ministre.

L’Inspection générale s’interroge encore sur la pertinence de l’appel à la police anversoise, « arrivée juste trop tard pour éviter les pillages », tandis que des hommes étaient sur place.

« En général, la position d’information de la police doit être renforcée. Elle doit avoir de meilleurs relais dans les quartiers » et screener les médias sociaux, a par ailleurs rapporté Jan Jambon.

Le rapport de l’Inspection générale sera discuté mercredi prochain en commission de l’Intérieur. Il servira ensuite de point de départ au plan d’actions annoncé vendredi après le conseil des ministres, a-t-il enfin assuré.