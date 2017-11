Mad Maks, les trois mécanos qui customise vos motos de A à Z

La boutique de Max, Thomas et Nicolas n’est pas un garage, non. C’est plutôt un lieu où vos vieilles bécanes auront droit à une seconde vie. Transformer un chopper en une moto sportive ? Pas de soucis pour Mad Maks. Déconstruire et reconstruire, c’est ce qui fait frémir ces trois mordus de mécanique et de design. Un concept unique en Wallonie, et ça se passe à Charleroi.

Mad Maks Custom c’est un peu le « Pimp my ride » à la carolo, version deux roues. Au fond d’une allée de gravier, rue de Châtelet à Couillet, les portes métalliques d’un hangar réaménagé ouvrent sur un atelier de mécanique un peu particulier. Ici, toutes les motos sont complètement transformées, pour un budget allant de 8000 € à… l’infini. Un tel projet prend du temps. Pour déshabiller et rhabiller une moto de A à Z, il faut parfois compter six à huit mois.

L’équipe complète se compose de Maximilien, Thomas, Maxime, non présent au moment de notre visite et Nicolas, le dernier arrivé. À eux tous, ils peuvent réaliser jusqu’à dix préparations par an. « C’est un concept qui a été importé des États-Unis et d’Angleterre. On s’est beaucoup inspiré de ce qui se faisait là-bas », raconte Max, le gérant.

