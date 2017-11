Mouscron: deux Suisses sur la scène du Staquet

Deux Suisses débarquent à Mouscron pour un concert explosif et détonnant, ce jeudi 23 novembre. Avec leurs titres « Blues in my Bones », « Promiss » ou encore « Mojo On », Yannick Nanette et Thierry Jaccard sont guitaristes, ils chantent et forment le groupe The Two. Ils se présentent sur la scène du Marius Staquet pour produire une performance exceptionnelle. C’est le directeur lui-même qui le dit. « Après trois chansons, le chanteur met littéralement le feu à la scène. Il est plus en vue que le guitariste ». Christian Debaere, le directeur du Centre Culturel de Mouscron a été les voir plusieurs fois en concert, la première fois en Suisse puis en France et a été bluffé par leur interprétation et par leurs chansons.

Toutes les informations dans notre édition digitale.