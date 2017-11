Incroyable : cette Berlozienne fête… ses 102 ans et, malgré son âge, «Pas question d'aller en maison de repos!»

Le 6 novembre dernier, Clara Linotte a soufflé… ses 102 bougies ! L’occasion de la mettre à l’honneur. Rencontre avec celle qui s’est dévouée corps et âme pour sa commune, Berloz.

Autrefois conseillère du CPAS et conseillère communale dans l’opposition, elle s’est investie corps et âme pour son village, le hameau de Crenwick. C’est la tête sur les épaules et les idées claires qu’elle nous fait part de sa vie : « J’ai pleuré quand j’ai arrêté de travailler », avoue-t-elle

