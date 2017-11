Harcelé par le fisc, Pietro s'est tiré une balle dans la bouche: «Oui, il y a de l'acharnement dans les contrôles», lance un agent du SPF Finances

Le 29 octobre dernier, Pietro Laquintana, un restaurateur d’Awans (province de Liège) se tirait une belle dans la bouche. En cause, ce qu’il qualifie de véritable harcèlement de la part de l’administration fiscale, qui le suivait à la trace depuis de longues années et lui avait déjà réclamé plus de 150.000 euros. Une accusation de harcèlement dont on se défend au SPF Finances : « C’est un travail que les agents font avec beaucoup d’humanité »

> Harcelé par le fisc, un restaurateur d’Awans se tire une balle dans la bouche

Alain (prénom d’emprunt), lui-même agent du fisc, tient pourtant un tout autre discours.

> « De l’acharnement ? Oui, il y en a. Pour différentes raisons », estime cet agent.

> Cet agent du fisc nous explique en quoi consiste cette « pression » exercée par le SPF Finances.