Charleroi-Malines: les Zèbres aux commandes grâce à Rezaei, le match brièvement interrompu à cause de jets de fumigènes (direct, 1-0)

Les Carolos accueillent Malines ce vendredi soir au Mambourg dans le cadre de la 15ème journée de championnat. Les hommes de Felice Mazzu, qui restent sur deux succès probants face à Gand et l’Antwerp, peuvent mettre la pression sur les Brugeois en cas de victoire.

Face aux Malinois, qui occupent actuellement une peu envieuse 14ème place au classement, le Sporting vise un troisième succès consécutif qui lui permettrait de revenir provisoirement à trois petits points du leader brugeois.

Outre les absences connues de Remacle et Willems, Felice Mazzù devra également se passe de deux autres joueurs, pour ce match. Núrio (ishios) et Tainmont (talon), manqueront à l’appel. « Ni l’un ni l’autre n’est à 100 % », a justifié Felice Mazzù, qui minimise toutefois la gravité des blessures. « Núrio devrait reprendre lundi mais il doit apprendre à connaître son corps, à mieux se gérer. Tainmont a ressenti une pointe talon lors du match aux Francs Borains. Il n’y a donc a priori rien de grave dans les deux cas. Mais il y a assez dans le groupe, quantitativement et qualitativement, pour compenser ces absences. »

La composition de Charleroi : Penneteau, N’Ganga, Dessoleil, Martos, Marinos, Ilaimaharita, Hendrickx, Benavente, Baby, Lukebakio, Rezaei

La composition de Malines : Coosemans, Cobbaut, De Witte, Cocalic, Tomecak, Schoofs, Filipovic, Rits, Matthys, Croizet, Pedersen