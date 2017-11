Un père de 33 ans et ses deux enfants ont été grièvement blessés ce vendredi soir dans un accident de la route sur la Kalmthoutsesteenweg à Essen, ont indiqué nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Le conducteur et ses deux enfants ont été emmenés à l’hôpital pour cause de blessures graves

La voiture conduisait entre Essen et Kalmthout quand, juste après le virage à l’intersection avec l’Oude Baan, le conducteur a fait une manœuvre qui a mené sa voiture tout droit dans le canal, après avoir heurté un arbre.

Le conducteur et ses deux enfants ont été emmenés à l’hôpital pour cause de blessures graves. Selon la police, l’état du jeune garçon est inquiétant et sa vie est en danger.

La police enquête toujours sur les circonstances exactes de l’accident, mais selon les premières observations, aucun autre véhicule n’a été impliqué.