Theo Francken: «La responsabilité du PS est grande dans nos problèmes»

Rédaction en ligne

Jeudi, à la Chambre, le PS souhaitait demander au Premier ministre de virer Theo Francken de son gouvernement suite à la polémique née autour de « la police des étrangers », une idée que le secrétaire d’État N-VA à l’Asile conteste avoir jamais émise. Le Premier était absent et les émeutes de Bruxelles ont éclipsé ce point. Plus que jamais, M. Francken assume à 100 % ce qu’il fait et ce qu’il dit.