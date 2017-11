Les maisons 4 façades sont en voie d'extinction: les politiques souhaitent mettre un terme à l'urbanisation actuelle dès 2050

« La majorité des couples trentenaires, plus de 85 %, qui viennent dans mon agence rêvent d’un seul et unique bien. Ils veulent une bâtisse 4 façades avec deux étages, un garage et surtout un beau jardin sans vis-à-vis », nous explique Alain, un agent immobilier namurois tout juste retraité.

« Ils veulent être proches des centres-villes et des accès vers les autoroutes tout en étant entourés de champs et d’espaces verts. Avec les volontés des politiques de réduire l’urbanisation, il est tant d’acheter ou de faire construire de tels biens. Dans quelques années, cela va devenir beaucoup plus compliqué et de plus en plus onéreux. À partir de 2040, la construction de 4 façades sera en voie d’extinction. »

Pour tenir de tels propos, Alain se base sur le Code de Développement Territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin.

