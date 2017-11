Après avoir insulté sa voisine en la traitant de «sale bougnoule», un ex-militaire raciste s'en est pris à son fils de 14 ans à Baelen: l'ado a été tabassé

Un ballon qui atterrit dans son jardin. Il n’en aura pas fallu beaucoup plus à cet ex-militaire qui habite Baelen pour littéralement péter un câble. Après avoir insulté sa voisine, Fatima, à coups de propos raciste, il s’en est pris à son fils. Rayan, 14 ans, a reçu plusieurs coups de poing dans le visage. À l’hôpital d’Eupen, où il a été pris en charge, le médecin lui a délivré un certificat médical pour 6 semaines.

Fatima et sa famille ont emménagé voilà tout juste 15 jours. Cette mère de famille et entrepreneuse connaît bien la région de Baelen. C’est dans la maison qu’elle a acquise après ses études qu’elle a décidé de revenir s’installer, avec son mari et ses trois enfants.

À cause d’un ballon !

Ce mercredi, elle a constaté, à ses dépens, qu’un nouvel habitant s’était installé dans le quartier au fil des années. Un voisin visiblement dérangé par sa couleur de peau. Un simple ballon qui a atterri dans son jardin a mis le feu aux poudres. L’ex-militaire, âgé d’une soixantaine d’années, est sorti de ses gonds en s’en prenant à un gamin de 14 ans.

