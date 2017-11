Stéphane Pauwels remonte à bord des voitures de «Police de la route»: «J'en ai marre qu'on attribue cette image de cowboys aux policiers!»

Dans le premier épisode de cette saison de « Police de la route », vous suivez un duo de la police locale (d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes). C’est une saison plus « humaine » encore que les précédentes ?

« Oui. C’est une saison de proximité, avec plus d’histoires humaines. Il se passe des trucs surréalistes. Un des policiers contrôle une fois un type avec lequel il jouait au foot jeune. La situation dégénère un peu, je suis intervenu pour calmer le jeu et finalement avec le policier ils se serrent la main. On voit toute la difficulté d’être un policier local. Ils font preuve de clémence, de gentillesse, ce ne sont pas des dégueulasses ! Cette émission les rend plus humains et montre aussi qu’on a besoin d’eux. »

Ce n’est pas toujours ce qu’on croit…

« J’en ai marre qu’on attribue cette image de cowboys aux policiers ! Ce sont des gens qui ont beaucoup d’empathie, qui font un métier dangereux. Ils sont agressés de plus en plus, certains sont en dépression. C’est avant tout un métier de vocation. »

> Retrouvez l’intégralité de cette interview dans nos éditions de dimanche