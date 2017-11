Les prévisions de Luc Trullemans: risque de neige sur les hauteurs ce week-end, une grosse hausse des températures la semaine prochaine!

Ce week-end se passera sous le signe de la fraîcheur dans un flux de nord-ouest provenant d’Écosse et du nord de l’Océan atlantique. Dans ce courant évolueront des éclaircies passagères pouvant être généreuses sur l’ouest du pays mais aussi quelques précipitations sous forme d’averses de pluie ou de grésil sur le centre du pays et parfois même de neige fondante sur les hauteurs ardennaises. Les températures minimales seront de l’ordre de 1 à 5º à la mer et en plaine, et entre +1 et -2º au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront généralement compris entre 7 et 10º mais plutôt entre 3 et 6º sur le relief ardennais.

Lundi nous subirons le passage d’une zone pluvieuse relativement active pouvant donner 5 à 15 litres par mètre carré. Cette perturbation sera associée à une petite dépression qui glissera d’ouest en est sur la Mer du nord en direction des pays baltes et de la Pologne. Elle sera suivie mardi d’un air océanique humide avec assez bien de nébulosité et de températures diurnes remontant légèrement entre 5 et 11º selon l’altitude.

De mercredi à vendredi il fera généralement sec car le courant passera au sud et au sud-ouest drainant progressivement des masses d’air venant du sud-ouest de la France et du nord-ouest de l’Espagne. À l’origine de cette situation, un anticyclone s’étendant du nord de l’Afrique vers le centre de l’Europe et de profondes dépressions océaniques évoluant du centre de l’Atlantique vers les régions maritimes entre l’Irlande et Islande. Nuages et parfois belles éclaircies alterneront dans le ciel et une hausse sensible des températures est attendue dans le courant de la semaine.

C’est ainsi que les maxima atteindront graduellement des valeurs voisines de 14 à 15º au littoral et en plaine et de 10 à 13º en Ardenne. Les températures nocturnes afficheront 8 à 12º en plaine et 5 à 8º en Ardenne.

Un front pluvieux devrait nous atteindre vendredi ou samedi prochain entraînant une petite baisse des températures qui devraient revenir samedi et dimanche entre 7 et 13º ce qui est encore environ 5º au-dessus des normales saisonnières pour une fin de novembre !