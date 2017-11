Ce samedi matin, les distributeurs automatiques de billets sont "hors-service", en panne, dans les gares bruxelloises, provoquant d'énormes files aux guichets. Les gares SNCB de Bruxelles Nord, de Bruxelles Midi et de Bruxelles centrale au moins sont touchées.

"Les gens sont furieux, il y a de longues files devant les guichets, on est complètement débordés", témoigne un agent des chemins de fer. "On a appelé notre direction afin de savoir si les voyageurs pouvaient acheter leur billet dans le train sans le supplément des 7 euros. La direction a répondu: non! Elle estime que si le guichet est ouvert, le client doit l'acheter là... Vous n'imaginez pas la pagaille qu'il y a ici !"

Certains voyageurs affirment même que l'achat par internet est également hors service. Certains d’entre eux ratent leur train !