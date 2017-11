Baudour: un mort et deux blessés dans une collision frontale

La collision est difficile à expliquer car elle s’est produite sur une ligne droite. Une des voitures venait des Quatre Pavés de Quaregnon et se dirigeait vers Baudour, l’autre roulait dans la direction opposée. Dans la première se trouvaient deux hommes jeunes. Si le passager n’a été que légèrement blessé -il a pu s’extraire par ses propres moyens du véhicule- le conducteur, en revanche, a été très grièvement atteint et a finalement succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Le conducteur de l’autre voiture a également été blessé mais ses jours ne sont pas menacés.