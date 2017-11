Un dealer récidiviste arrêté à Verviers

Après avoir mené une opération d’observation dans la rue de Dison, les enquêteurs ont constaté de fréquentes allées et venues dans un bâtiment où réside un homme âgé de 28 ans, d’origine marocaine et en séjour illégal en Belgique. Vendredi soir, ils ont intercepté une femme qui sortait de la maison surveillée. Celle-ci a avoué venir s’y approvisionner depuis près d’un an en héroïne et en cocaïne.

Dans le logement occupé par le suspect, les policiers ont notamment découvert plus de 500 euros, deux téléphones portables et deux cartes à puce.

L’homme nie toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. En 2015, il avait pourtant déjà été condamné à 18 mois de prison pour vente de drogue.

Déféré samedi au parquet de Liège, l’individu doit y être présenté à un juge d’instruction auprès duquel la délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise.