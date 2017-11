Mouscron-Anderlecht: Govea égalise pour l'Excel (direct, 1-1)

Anderlecht se déplaçait à Mouscron dans le cadre de la quinzième journée de Pro League. Les Mauves avaient l’occasion de rester dans le top 3 s’ils prennent les trois points. De son côté, Mouscron pouvait intégrer provisoirement le top 6 en cas de victoire. Après quelques minutes de jeu, Bolingi se créait une belle occasion après une glissade de Josué Sa. Mais le Mouscronnois ne parvenait pas à la placer au fond des filets. Au quart d’heure de jeu, Deschacht tentait sa chance avec une tête sur corner mais la frappe était trop faible pour inquiéter Logan Bailly. Malgré un terrain gorgé d’eau et peu praticable, les deux équipes essayaient de dicter le jeu. Olinga cédait sa place à Aidara après 20 minutes de jeu. Le Camerounais a dû sortir après un contact avec Mézague survenu plus tôt dans le match. Onyekuru trouvait le cadre sur une frappe à l’entrée de la surface mais Bailly sauvait les meubles. Le portier de l’Excel sauvait la balle sur sa ligne. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Bruno trouvait la faille dans la défense de Mouscron et ouvrait la marque pour le Sporting (42e, 0-1).

Les compositions probables :

Mouscron : Bailly, De Medina, Diédhiou, Mézague, Huyghebaert, Rotariu, Mohamed, Govea, Olinga, Awoniyi, Bolingi

Anderlecht : Boeckx – Sa, Spajic, Deschacht – Bruno, Dendoncker, Kums, Trebel, Onyekuru – Stanciu – Harbaoui