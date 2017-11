Nevraumont (Bertrix): Louis Ponsard, un agriculteur de la région, tombe de son tracteur et se tue

Au cours d'une manoeuvre, l'engin s'est retourné et le septuagénaire a été projeté à terre. Sa tête a heurté lourdement le sol et le malheureux est mort des suites du choc. On ne sait pas qui a appelé les secours. Toujours est-il que les policiers de garde de la zone Semois et Lesse se sont rendus sur les lieux ainsi que des secouristes. Malheureusement ils n'ont pu que constater le décès du septuagénaire. Le magistrat de garde pour le Parquet de la province de Luxembourg, M. Christophe Delait, a été avisé.