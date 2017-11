Pecq : le jeune scout de 12 ans est décédé, la police recherche un autre conducteur témoin

Ce samedi, vers 16h, le long de la drève Dunant à Pecq, une voiture qui circulait dans le sens Hérinnes-Pecq a quitté sa trajectoire. Le conducteur, un habitant du village d’Hérinnes, aurait dit aux enquêteurs de la zone de police du Val de l’Escaut qu’il avait dérapé.

La police a indiqué être à la recherche du conducteur dont le véhicule, une VW gris clair, a été dépassé dans l’après-midi à Pecq, peu de temps avant l’accident mortel qui s’est produit sur le pont enjambant l’Escaut.

Peu avant son accident, l’auteur des faits aurait dépassé une voiture VW, dont la police demande au conducteur de se manifester. Son témoignage pourrait en effet être «d’une importance primordiale dans le cadre de l’enquête», indique-t-elle.

L’appel à témoins signale que tout renseignement utile peut être transmis via le numéro de téléphone gratuit 0800 30300, ou par mail à avisderecherche@police.be.

En perdant le contrôle de son véhicule, le conducteur a franchi le trottoir légèrement surélevé pour s’encastrer contre un pilastre métallique du pont. Or au moment de l’embardée, un groupe d’une vingtaine de scouts, venus d’Hyon (Mons), marchait sur le pont. Le choc a été terrible.

«L’un des jeunes garçons, âgé de 12 ans, a été projeté par-dessus de la balustrade et est retombé dans l’Escaut, plusieurs mètres plus bas», explique le premier échevin René Smette. Les secours ont été mobilisés en masse. Les pompiers et le SMUR se sont déployés aussi vite que possible. La circulation a été coupée afin de faciliter le travail des sauveteurs. Des plongeurs ont même été appelés pour repêcher l’enfant au plus vite, un jeune garçon qui a tenté de s’accrocher aux berges.

> Trois quarts d’heure d’efforts ont été nécessaires afin de le sortir de l’eau. Les secouristes ont immédiatement tout tenté pour le réanimer. En vain. Le jeune Ulysse est décédé.

