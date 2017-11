Pour rappel, dimanche, le temps devrait rester sec avec des éclaircies sur l’ouest du pays. Ailleurs, la nébulosité sera plus abondante et des averses pourront se former en cours de journée, principalement sur le nord et l’est du pays. En haute Belgique, il y aura un risque de précipitations hivernales. Les maxima varieront entre 4 degrés dans les Hautes-Fagnes et 8 degrés dans l’ouest.

Lundi, le temps sera le plus souvent couvert avec par moments de la pluie. Sous un vent modéré, à assez fort à la mer, de secteur de sud-ouest, les températures repartiront à la hausse. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur l’ouest.

Voir l’avertissement IRM