Pro League: Eupen et Makelele battus par l'Antwerp (0-1), Courtrai retrouve la victoire après trois mois face à Saint-Trond (3-2)

Courtrai est parvenu à battre Saint-Trond 3-2 samedi soir lors de la 15e journée de Pro League. Les Courtraisiens retrouvent ainsi la victoire en championnat après trois mois. Le dernier succès de Courtrai remontait en effet à la troisième journée (12 août) et la victoire 1-2 contre Eupen. Pour ses débuts comme entraîneur d’Eupen, Claude Makelele a vu ses troupes s’incliner 0-1 contre l’Antwerp.

Ces trois points très importants pour Courtrai coïncident avec le premier match de Glen De Boeck à la tête des ’Kerels’. Le premier but de Courtrai est tombé après 37 minutes et est signé Jéremy Perbet. Le Français n’avait plus marqué en championnat depuis le mois de mars. Larry Azouni s’est ensuite chargé de faire 2-0 en deuxième période (62e) alors que Legear a manqué de relancer Saint-Trond en ratant un penalty à la 65e minute pour une faute de Rougeaux, exclu.

En supériorité numérique, les Canaris ont même subi un troisième but des œuvres de Teddy Chevalier (79e). Dans une fin de match fort mouvementée, Saint-Trond est finalement parvenu à faire venir des sueurs froides à Courtrai grâce à un auto-but d’Ouali (85e) et un goal de Teixeira (87e).

Claude Makelele rate ses débuts

Dans l’autre match qui commençait à 20h, Claude Makelele a bien failli imiter Glen De Boeck pour sa première à la tête d’Eupen. Les Pandas se sont finalement inclinés 0-1 en fin de match suite à un but de Stallone Limbombe (87e).

Au classement, Saint-Trond (24 pts) est toujours 4e mais perd du terrain sur Anderlecht (28 pts). L’Antwerp est 5e avec 23 points. En bas de classement, Courtrai respire un peu et est 14e avec 14 points. Eupen (10 points) reste dernier avec 1 point de retard sur Malines.