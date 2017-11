Le roi Philippe a appellé Goffin après son exploit contre Federer

En s’imposant 2-6, 6-3 et 6-4, le Liégeois, 26 ans, est devenu le premier joueur masculin belge à se hisser en finale des ATP Finals, le Masters. Qui plus est, à sa toute première participation !

Le roi Philippe n’a pas manqué d’appeler le nº1 belge pour le féliciter de ce bel exploit, a annoncé le Palais royal sur Twitter.

Il faut dire que Goffin est également devenu le sixième joueur seulement de l’histoire du tennis masculin à parvenir à battre Rafael Nadal (ATP 1) et Roger Federer (ATP 2) dans un seul et même tournoi. Et le troisième lors du Masters, après le Russe Nikolay Davydenko en 2009 et le Serbe Novak Djokovic en 2013 et 2015.