Jonatan Cerrada à Bali, libre et heureux sur l'île des dieux! (vidéos)

« Sois toujours humble et modeste, tu ne sais pas de quoi demain sera fait… » Quatorze ans après avoir triomphé dans La Nouvelle Star, Jonatan a parfaitement intégré ce proverbe local : c’est un gars simple et touchant qui vit aujourd’hui à Ubud. Depuis deux ans, il est devenu un Belge Ubud du monde… Tout bon pour l’émission d’Adrien Joveneau, ce dimanche à 9h sur La Première et à 14h sur la une télé. En avant-première, Adrien nous emmène dans les coulisses de son reportage.

« Ce que je cherche, jamais je ne l’obtiens ! Ce que j’obtiens, souvent je ne l’espérais pas… » dit le poète indonésien Rossidhy. En 2003, je m’étais battu comme un chiffonnier pour essayer d’avoir Jonatan Cerrada sur un Beau Vélo de RAVeL et, dans le tumulte de la Nouvelle Star, je m’étais pris quelques beaux rateaux… Une bonne décennie plus tard, alors que je ne m’y attendais plus du tout, la vie me fait le cadeau d’un bout de chemin avec lui, dans un des plus beaux endroits du monde…

Les 8 heures de vol direct vers Bali me permettent de revoir Mange, prie, aime avec Julia Roberts et de me replonger dans L’homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle. Ces histoires se déroulent justement à Bali. Avec ses 3 millions d’habitants, et ses 3 millions de touristes par an, Bali est sans doute l’île la plus embouteillée de l’archipel indonésien ! Conseil d’ami, circulez-y à moto ! Comme Bruno Beghin qui vient me chercher à l’aéroport de Ngurah Rai.

©Joseph Jeanmart

Bruno est une vieille connaissance radiophonique. Nous avions fait une émission radio ensemble au début du siècle mais nous ne nous étions jamais rencontrés. Il m’avait tellement vanté les splendeurs de l’endroit que j’ai voulu vérifier la véracité de ses propos et je n’ai pas été déçu… Ce Sonégien a créé avec sa charmante épouse Lilka, la Villa Mathis à Umalas. Ils m’invitent à passer la première nuit dans leur havre de paix. Quand le bon dieu laisse tomber quelques miettes, faut pas fermer la bouche…(www.mathiscollection.com)

Dans le jardin d’Eden de la Villa Mathis, Francis Collet, producteur de l’émission télé, peaufine le plan de tournage. Jonatan nous propose un plateau de présentation dans les rizières près de chez lui. Nous crapahutons sur les collines où s’étagent ces fameuses rizières dont les courbes font danser la lumière… Le paysan tout étonné de voir ses champs survolés par un drôle d’oiseau (le drône de mon camarade Guillaume Dujardin) m’offre son chapeau confectionné en feuille de bananier !

Le décor planté, Jonatan nous emmène dans son petit atelier où il fabrique aujourd’hui de l’artisanat sous le label Made by Made (www.madebymadeshop.com) Madé, c’est son surnom sur l’île, faut savoir qu’en langue locale, Madé signifie le second de la famille. C’est le cas de Jonatan, il a vite été séduit par la douceur des Balinais et leur façon unique d’unir l’art et la vie, dans les marchés, dans les rues et dans les temples, omniprésents. Notre cameraman François Fery est subjugué par la beauté des lieux…

©Joseph Jeanmart

Travailler de ses mains, dans un environnement proche du divin, a apporté à Jonatan sagesse et paix de l’âme. Dans une Indonésie, majoritairement musulmane, Bali est un haut-lieu de la religion hindoue. On y pratique l’Hindouisme du Dharma, la loi universelle régissant l’ordre des êtres et des choses, en harmonie avec la nature…

©Joseph Jeanmart

L’homme vertueux s’empresse de rendre les bienfaits qu’il a reçus. Ici à Bali, l’hindouisme se vit avec ferveur mais la religion se pratique dans la plus parfaite décontraction, avec toujours beaucoup de dignité et d’élégance. Des valeurs chevillées au cœur du chanteur qui nous emmène au temple d’Uluwatu, sur la presqu’île de Bukit. Ce sanctuaire du 10e siècle est dédié aux dieux de la Mer. Nous enchaînons avec celui de Tanah Lot. Dressé à la manière d’un mont Saint-Michel, en miniature, sur un rocher posé à même la plage. On y accède à marée basse.

Loin des sirènes du show-biz, Jonatan aime se ressourcer dans la spiritualité de ces temples, proches du spot de légende, le Pantai Uluwatu, connu des surfeurs du monde entier. Car Bali ce sont aussi de belles plages, beaucoup sont restées sauvages. Celles du sud ont le sable plus fin.

©Joseph Jeanmart

Autre « must » à Bali : les cerfs-volants, considérés comme un moyen de communiquer avec les dieux… Ils nous emmènent jusqu’à la Mathis Retreat d’Ubud où Jonatan nous présente Marie Buckinx, plongeuse/accompagnatrice de randonnées et Karine Ratowski, le sosie belgo-balinais de Zazie. Zen restons zen… Karine et Marie sont des boulets , pas parce qu’elles sont Liégeoises : boulet c’est le surnom affectueux que l’on donne ici aux étrangers. Karine gère ce petit coin de paradis avec son mari Joseph, à qui nous devons quelques jolis clichés du reportage

Sur l’île de Bali depuis 2 ans, Jonatan a aussi renoué avec ses anciennes amours : la musique. À des années-lumière de La Nouvelle star, il prépare un surprenant come-back, en bahasa indonesia dans le texte, grâce à Valiant Budi Yogi, auteur Indonésien avec qui il collabore. Plus ouvert que son patronyme, Jonatan Cerrada nous a reçus dans son home-studio, au sud de Bali. Là encore, simplicité et convivialité sont au programme.

Créateur de musique et d’artisanat, Jonatan a baptisé sa maison d’hôtes : Villa Nila, Nila, en indonésien, cela veut dire « lumière du crépuscule ». Et quand elle tombe sur Bali, elle distille un charme et une beauté magnétiques. C’est vers elle que nous courrons pour conclure cette émission sur un relief volcanique habillé de forêts, de collines et de rizières ! Un endroit propice aux confidences… que vous découvrirez ce dimanche dans notre émission !

©Joseph Jeanmart

Un reportage effectué avec la collaboration de l’Ambassade d’Indonésie à Bruxelles, le Ministère du Tourisme de la République d’Indonésie et Europalia-Indonésie