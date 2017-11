Météo: un dimanche entre éclaircies et petites averses

Les maxima oscilleront entre 4 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 9 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur ouest, au littoral de secteur nord-ouest.

En soirée, une averse résiduelle sur le nord-est du pays est encore possible. Ailleurs dans le pays, de larges éclaircies sont attendues.

Au cours de la nuit prochaine, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest mais le temps devrait rester sec. Les éclaircies persisteront encore un certain temps sur le sud-est. En fin de nuit, le risque d’un peu de pluie augmentera sur l’ouest et le nord-ouest. Les minima seront compris entre -1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 6 degrés en bord de mer.

Demain lundi, le temps sera le plus souvent couvert avec par moments de la pluie. Sous un vent modéré à assez fort de secteur sud-ouest, les températures repartiront à la hausse. Il fera donc plus doux avec des maxima compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés sur l’ouest.

Mardi, le temps restera très nuageux avec encore quelques pluies résiduelles. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés.

Mercredi et jeudi, éclaircies et grande douceur seront au programme mais le vent de sud à sud-ouest sera assez soutenu.