10.000€ de cadeaux de Noël offerts par les commerçants bastognards

L'action de fin d'année des commerçants de Bastogne risque de séduire beaucoup de monde. Ils modifient complètement la formule habituelle et vont offrir 10.000 euros de chèques à valoir dans les commerces. Il y aura notamment cinq grands gagnants à 1500 euros !

Pour l’opération qui débutera début décembre, la formule est encore modifiée. Cette fois, plus besoin d’évaluer la valeur d’une vitrine ni de compter des boules. Il suffit de faire ses achats à Bastogne et d’avoir de la chance. Tous les détails de l’opération dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et dans notre nouvelle édition digitale.