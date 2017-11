Des milliers de clients Proximus n’ont plus aucune connexion via la b-box de Proximus (TV - Internet - Téléphone) et plus aucune connexion mobile, ce dimanche matin, à la suite d’actes de vandalisme perpétrés au sein des bâtiments de l’entreprise de télécoms à Gosselies et Tamines.

«À minuit, notre système de contrôle à Bruxelles a émis des alertes concernant les régions de Gosselies et Tamines. Des techniciens ont alors été dépêchés sur place et ont constaté que plusieurs câbles en cuivre et en fibre optique avaient été sectionnés par pur vandalisme, à l’intérieur de nos bâtiments», explique Haroun Fenaux, le porte-parole de Proximus.

Ces actes de vandalisme ont pour conséquences que certains clients, principalement des communes de Fleurus, Moustier-sur-Sambre, Mellet, Tamines, Sombreffe et Tilly, sont privés de connexions téléphoniques (fixe et mobile), d’internet ainsi que de télévision.

A côté de ça, des clients de diverses communes situées dans la province de Hainaut n’ont plus d’internet fixe.

«On fait tout notre possible pour réparer au plus vite la panne et limiter au maximum les désagréments pour nos clients», indique Fenaux. Celui-ci précise qu’une vingtaine de techniciens étaient à pied d’oeuvre depuis tôt dimanche matin. Les clients devraient petit à petit être remis en service, mais cela ne devrait être complétement rétabli que dans 24 heures.

Le laboratoire de la police a été appelé sur place pour constater l’intrusion. Une enquête a par ailleurs été ouverte.