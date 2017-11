Les provinces du Hainaut et de Namur sont actuellement touchées par une large panne du réseau Proximus. De nombreuses communes sont privées d’internet, de télévision et de téléphone. La 4G ne fontionne plus non plus dans certains endroits.

Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus, a expliqué à RTL TVI que cette panne était due à un acte de vandalisme qui a eu lieu la nuit dernière. Des câbles ont été coupés à Tamines et à Gosselies.

" Actuellement, des impacts chez nos clients ont été identifiés à Fleurus, Sombreffe, Tamines, Mellet et Moustier-sur-Sambre mais il ne serait pas étonnant que d'autres communes soient touchées, notamment dans la province de Namur", a indiqué le porte-parole de Proximus.

On ignore actuellement quand la situation pourra être rétablie. La police a ouvert une enquête.