Trains: des changements pour les habitants de la province, dès le 10 décembre

Le 10 décembre prochain, le nouveau plan de transport de la SNCB entrera en application. Celui-ci élargira l’offre des trains de 5,1% à l’échelle nationale.En province de Luxembourg, ce nouveau plan de transport apportera quelques changements. Le ministre de la Mobilité François Bellot (MR) est venu les présenter ce vendredi à Libramont à l’initiative du MR Luxembourg. Il a également fait le point sur les autres projets liés au rail en Luxembourg. L’un des changements les plus notables concerne les trains omnibus, qui roulent toutes les deux heures en province de Luxembourg. A partir de décembre, on passera à un train par heure entre Arlon-Virton- Libramont et sur la ligne Namur-Dinant-Bertrix-Libramont. Idem dès 2019 sur la ligne Libramont-Marbehan-Arlon, dès que les travaux effectués actuellement sur la ligne seront terminés.

