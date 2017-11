Une offre russe pour Anderlecht: «Pas encore de décision», souligne Usmanov

Le milliardaire russe Alisher Usmanov, cité ce week-end comme potentiel repreneur du club de football bruxellois d’Anderlecht, a réagi via un porte-parole de sa société USM Holdings. Dans cette déclaration, est souligné le fait qu’aucune décision n’a encore été prise.

«M. Usmanov a reçu différentes propositions, dont une suggestion concernant l’acquisition du RSC Anderlecht, mais aucune décision n’a été prise», indique un porte-parole de USM Holdings Limited, dont la communication est relayée par une firme de relations publiques londonienne. Le magnat russe, natif d’Ouzbékistan, «reste un fan loyal et dévoué, et un actionnaire, du FC Arsenal», ajoute la déclaration.

Alisher Usmanov, qui a notamment fait fortune dans l’industrie métallurgique, était entré au capital du club londonien d’Arsenal en 2007.

Ancien escrimeur, le Russe est par ailleurs président de la fédération internationale d’escrime, la FIE. Forbes le place dans le «top 5» des personnes les plus riches de Russie, avec une «valeur» nette estimée à plus de 15 milliards de dollars. L’oligarque a fondé le groupe sidérurgique Metalloinvest, basé à Moscou, mais il a également investi dans les télécommunications et les médias.

Son épouse Irina Viner-Usmanova, née également en Ouzbékistan, préside la fédération russe de gymnastique rythmique. Elle est une figure importante de ce sport en Russie, où elle entraîne les gymnastes du team national.