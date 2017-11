Emeutes à Bruxelles: le rappeur Benlabel livre son «Droit de réponse» en chanson

L’homme, qui est suspecté en tant qu’auteur ou co-auteur de menaces écrites et d’utilisation de moyens de communication électronique pour commettre des dommages, se défend d’avoir voulu créer des incidents.

Dans son texte, le rappeur cible notamment la police ("La police avait promis d’arrêter les responsables / ils en étaient incapables / il leur fallait un coupable"), la politique d’intégration ("La Belgique on l’aime / on est fiers comme des patriotes / Mais pour la reconnaissance, ils étaient pas très ’hot’ «) et les médias ("Crois pas ce qu’ils te disent au JT de 19 heures").

Benlabel s’est vu remettre une citation à comparaître pour l’audience correctionnelle du 5 janvier 2018.