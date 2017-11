Si vous désirez regarder le match de David Goffin, deux solutions se présentent à vous. D’abord, nos confrères de VOO retransmettront le match sur la chaîne « Voo Sport World 2 » avec, bien évidemment, des commentaires en français.

Mais si vous n’avez pas d’abonnement à Voo Sport, il vous reste une autre solution gratuite, en clair et bien évidemment légale : la chaîne France4.

Enfin, si vous ne supportez pas les commentaires des journalistes français, il reste la BBC2. Nos confrères prendront l’antenne dès 19h, heure de Bruxelles, et retransmettront la finale. Si vous êtes abonnés à ProximusTV, BBC2 est disponible sur le canal 68 à Bruxelles et 244 en Wallonie. Chez VOO, BBC Two est disponible sur le canal 181.

Rappelons que David Goffin, 8e joueur mondial, nous a épatés samedi en parvenant pour la première fois de sa carrière à écarter le « maître », Roger Federer (ATP 2), en demi-finale du Masters de tennis masculin, les « ATP Finals ». Ce dimanche, David a donc rendez-vous avec l’histoire, à la O2 Arena de Londres. De l’autre côté du filet, pour cette finale inédite, se trouvera le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 6)

Enfin, vous pourrez également suivre ce match dans notre live commenté sur Sudinfo.be.