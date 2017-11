Nainggolan absent pour cause de blessure avec les Diables mais buteur lors du derby romain: il répond aux critiques

Indisponible avec les Diables rouges pour affronter le Mexique et le Japon à cause d’une petite déchirure à l’aine, Radja Nainggolan était bien présent sur la pelouse du Stadio Olimpico avec l’AS Roma samedi après-midi pour affronter la Lazio dans le derby de la capitale. Il s’est montré décisif sur le terrain et incisif le lendemain sur les réseaux sociaux.

Le ’Ninja’ a été un des protagonistes majeurs de la victoire de l’AS Rome face à la Lazio (2-1). Nainggolan a en effet fait trembler les filets à la 53e minute d’une frappe puissante à ras-de-sol des 25 mètres.

Ce dimanche, c’est sur Twitter que Nainggolan a tenu à répondre aux critiques, lui qui n’a pas joué avec les Diables rouges, malgré la sélection de Roberto Martinez, pour cause de blessure. « Je lis des choses au sujet du fait que je n’aurais pas réellement été indisponible pour le match des Diables rouges. Pourquoi ne contactez-vous pas mes docteurs afin de voir mes tests ? Histoire de voir par vous-même qu’il y avait une déchirure (…) Je ne m’étais pas entraîné cette semaine et il y avait donc un risque. Quels stupides commentaires… Un joueur qui n’a plus été appelé en sélection aurait tout de même voulu jouer pour se montrer en vue du Mondial, me semble-t-il ».