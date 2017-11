Pro League: Genk s'impose à Zulte Waregem (0-1) et intègre le top 6

Le premier match de la 15e journée du championnat de Belgique de football au programme dimanche a vu Genk battre Zulte Waregem (0-1). Le but d’Alejandro Pozuelo (7e) permet au club limbourgeois de monter à la 6e place (22 points) alors que Zulte occupe la 9e position (19 points).

Genk a directement lancé la rencontre: sur un centre de Jere Uronen, Pozuelo a ouvert la marque (7e, 0-1). Si Zulte Waregem a réagi notamment par Onur Kaya (8e) et une reprise d’Alessandro Cordaro (11e), c’est Siebe Schrijvers, qui a failli doubler l’écart après avoir effacé Marvin Baudry (17e). Les visités ont tenté de trouver la solution mais ont dû se contenter de corners, qui n’ont rien rapporté et d’un tir d’Ivan Saponjic sur le poteau (29e). A partir de ce moment, le rythme a baissé mais sans une intervention de Louis Bostyn, Schrijvers, bien lancé par Pozuelo, aurait doublé la mise.

La seconde période a débuté par un coup de coude de Marcus Ingvartsen sur Julien de Sart (46e). Le Danois de Genk a évité la rouge mais il sera néanmoins suspendu lors du prochain match contre le Standard pour sa 5e carte jaune. Zulte Waregem était lancé à la recherche du partage et Genk n’a pas hésité à casser le rythme et à commettre des fautes, qui ont valu des cartes jaunes à Thomas Buffel (55e) et Bryan Heynen (58e).

Dans l’espoir de se créer des occasions de but, Francky Dury a effectué un double changement avec Aaron Leya Iseka et Idrissa Doumbia à la place de De Sart et Cordaro (65e). Sur une combinaison avec Kaya, Saponjic s’est retrouvé face à Danny Vukovic et a envoyé le ballon au-dessus du but (71e). Dans la foulée, Ruslan Malinovskyi a rappelé aux Flandriens que Genk était toujours bien réactif (73e). Buffel n’a pas été mieux inspiré que son équipier ukrainien alors qu’il s’est retrouvé seul dans les 16 mètres (77e).

A 18 heures, le Club Bruges, le leader, reçoit Waasland-Beveren. Lokeren-La Gantoise clôturera la 15e journée (20 heures).