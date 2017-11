« Ca fait partie du parcours improbable. Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter que l'on va aller vers l'épreuve ultime qui est la mort. » Avec sa façon si particulière de s’exprimer, Bernard Tapie évoque publiquement son nouveau combat : sa lutte contre le cancer de l’estomac. Et il n’y va pas par quatre chemins : « Je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celles que je viens de vivre depuis quelques années. »

Enfin, lorsqu’il était venu à Bruxelles plaider sa cause devant le tribunal civil, notre consœur de la RTBF lui avait demandé s’il se sentait victime d’un acharnement. L’ancien ministre de François Mitterand avait alors lancé une petite phrase dont il a le style : « C’est à mon estomac qu’il faudrait poser la question ! »

Dans l’interview qu’il donne à France2, il revient sur cette petite phrase et l’affirme : son cancer est dû à ses soucis. Il raconte d’ailleurs une discussion qu’il a eu avec son médecin. « Pourquoi j'ai une tumeur aussi grave à l'estomac alors qu'en général ce sont les gens qui boivent bien, qui fument bien, qui bouffent bien. Il (son médecin) m'a dit : « vous savez ce que c'est l'expression populaire se faire de la bile ? Bah voilà, vous avez compris pourquoi vous avez un cancer ». »