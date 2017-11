David Goffin (ATP 8) n’a pas réussi à remporter le Masters de tennis masculin, dimanche, à Londres. Goffin, 26 ans, s’est incliné en finale 7-5, 4-6, 6-3 face au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 6). La rencontre a duré 2 heures et 31 minutes. Goffin a lutté jusqu’au bout, sauvant quatre balles de match avant de s’incliner.

Quatre jours après un cinglant 6-0, 6-2 en phase de groupes, Goffin retrouvait Dimitrov, qu’il n’a battu qu’une fois en cinq affrontements.

Le début de rencontre était marqué par des breaks et des contre-breaks: Goffin prenait deux fois le service de son adversaire pour mener 1-2. Dimitrov recollait au score à 4-4. Le Bulgare remportait le premier set 7-5 au terme d’un 12e jeu très disputé, au cours duquel il a eu cinq balles de set.

Dans le deuxième set, Goffin sauvait une balle de break à 3-2... avant de réussir à prendre le service suivant de Dimitrov pour se porter à 3-4. Notre compatriote tenait bon et empochait cette deuxième manche 4-6.

Dans le set décisif, la rencontre restait en équilibre pendant 5 jeux. Puis Dimitrov faisait le break (4-2). A 5-2, Dimitrov avait trois balles de match, toutes sauvées par Goffin... qui revenait à 5-3. Dimitrov gaspillait une nouvelle balle de match. Mais sur la cinquième, Goffin envoyait son amortie dans le filet, offrant le match et le titre au Bulgare (6-3).

Il aura tout donné, mais @David__Goffin doit s'avouer vaincu face à Grigor Dimitrov. Direction la finale de Coupe Davis pour le Liégeois !

Dimitrov, 26 ans, inscrit son nom au palmarès du Masters. Il succède au Britannique Andy Murray. C’est la plus belle victoire de la carrière du Bulgare, vainqueur jusqu’ici de sept titres ATP. Après une première victoire à Stockholm en 2013, il s’était adjugé les tournois d’Acapulco, de Bucarest et du Queens l’année suivante. Dimitrov a ensuite dû attendre trois ans avant de renouer avec le succès. Son retour à l’avant-plan en 2017 se traduit par des victoires à Brisbane, Sofia - déjà contre Goffin en finale - et Cincinnati, où il s’offre le premier Masters 1000 de sa carrière.

Goffin compte quatre titres ATP: deux en 2014, à Kitzbühel et Metz, et deux cette année, à Shenzhen et Tokyo. Il aura l’occasion de vite tourner la page: dès vendredi, il jouera la finale de la Coupe Davis avec la Belgique contre la France, à Lille.