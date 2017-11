Accident mortel à Pecq: le témoin recherché s'est présenté à la police!

Dans le cadre d’un accident mortel à Pecq, qui a coûté la vie samedi après-midi à un jeune de 12 ans, la police avait lancé samedi soir un avis de recherche. Les forces de l’ordre voulaient entendre le conducteur dont le véhicule, une VW gris clair, avait été dépassé vers 15h45, peu de temps avant l’accident qui s’est produit sur le pont enjambant l’Escaut. Ce pont relie la drève Henri Dunant à la Rue Albert 1er à Pecq.

« Ce conducteur s’est spontanément présenté ce dimanche, vers 11h00, au commissariat de police. Il explique qu’il était suivi depuis la place d’Hérinnes par le véhicule qui a causé l’accident et qu’il a été dépassé quelque 300m avant le pont. A ce moment, le témoin roulait entre 60 et 70km/h, ce qui implique que l’autre conducteur roulait plus vite », expliquait dimanche en fin d’après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

« Le conducteur qui a été dépassé a vu la perte de contrôle puis une silhouette passer au-dessus de la rambarde du pont et tomber dans l’Escaut. Après s’être approché des lieux de l’accident, le témoin est descendu le long du chemin de halage afin de porter assistance. Ne pouvant porter secours à la victime, il a appelé la police puis a quitté les lieux », précise encore le magistrat.

Ce dernier signale qu’au moment de l’accident il avait plu et qu’il y avait de la boue sur la voirie. Ces éléments, conjugués à une vitesse inadaptée, pourraient être à l’origine du drame.

Après avoir dérapé et monté sur le trottoir, la voiture en cause a heurté un groupe de scouts. L’un d’eux a été projeté par dessus le garde-fou et est tombé dans les eaux glaciales de l’Escaut. Le corps n’a été repêché que près d’une heure plus tard par des plongeurs. Les soins apportés par les urgentistes ont été vains.

La victime est un jeune garçon de 12 ans habitant dans la région de Cuesmes (Mons). « Au moment de l’accident, le conducteur de la voiture en cause n’était pas sous l’influence de l’alcool. Il s’agit d’un habitant de la région de Pecq né au début des années 1980. Il a été blessé au visage et hospitalisé. L’intéressé sera entendu ce lundi par la police », a encore indiqué le 1er substitut.