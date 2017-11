Emeutes à Bruxelles: le chef de corps de la police locale déplore les accusations du ministre Geens!

Le chef de corps de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, Michel Goovaerts, déplore dimanche soir les propos tenus plus tôt dans la journée par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dans l’émission de la VRT «De zevende dag», sur la gestion des émeutes du 11 novembre dernier dans le centre de la capitale. Au cours de cette émission, Koen Geens a notamment pointé le manque de professionnalisme de la police locale.

«Le chef de corps de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles Michel Goovaerts déplore la réaction du ministre de la Justice qui témoigne de peu de considération pour la police locale de Bruxelles, et appelle à des discussions constructives avec toutes les parties concernées», indique Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de Bruxelles Capitales-Ixelles.

Plus tôt dans la journée, Koen Geens a formulé des critiques quant à la gestion de la police de Bruxelles des émeutes du 11 novembre dernier lors de l’émission de la VRT «De zevende dag», en reprochant notamment aux forces de l’ordre leur manque de professionnalisme. Evoquant le rapport dressé après les émeutes, il a ainsi jugé que les heurts et la gestion qui aurait dû en découler, étaient «grandement prévisibles». Selon lui, la police bruxelloise ne manque par ailleurs pas de moyens, «puisqu’il n’y a pas de ville où des moyens sont plus investis qu’à Bruxelles».