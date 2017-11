Tchantchès vedette d'un théâtre de marionnettes... verviétois (+ vidéos)

Un nouveau théâtre de marionnettes à la liégeoise, ce n’est déjà pas banal. Et quand c’est à Verviers que ça se passe, c’est encore plus original.

Verviers possède désormais son théâtre de marionnettes… à la liégeoise. Le nouveau venu s’appelle le Théâtre de l’étoile et a entamé son parcours sur les hauteurs, dans l’église de Heusy, avant de descendre dans un espace plus facilement occultable, la crypte de Sainte-Julienne, chaque deuxième dimanche du mois, à 17h15. Ici, on compte souvent une quarantaine de spectateurs : des petits à partir de 3 ans et des aînés, dont certains ont dépassé les 80 printemps. Un public qui s’élargit. Le bouche à oreille faisant son œuvre, il déborde le cadre paroissial, désormais.

La preuve : ce dimanche, le théâtre s’était installé à Saint-Remacle. Un one-shot, dans ce cas, qui a réuni environ 200 personnes. Avec deux histoires de loup. Celles de François d’Assise et celle de Remacle, dont le projet de construction de l’abbaye de Stavelot sera menacé par des diables. Un spectacle entrecoupé de jolis intermèdes musicaux, pendant qu’on changeait les décors.

