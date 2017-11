Des investisseurs américains envisagent une participation dans la maison mère de Carglass

Selon l’accord proposé, D’Ieteren et le management garderaient une participation de 60% dans l’entreprise. L’opération valoriserait Belron à 3 milliards d’euros.

En mai dernier, D’Ieteren avait annoncé qu’il était à la recherche d’un actionnaire minoritaire pour Belron. Son choix reposerait notamment sur la «compatibilité avec la culture d’entreprise de Belron, l’alignement avec sa vision à long terme et les conditions financières du partenariat».

Avec un chiffre d’affaires d’un peu plus de 3,3 milliards d’euros en 2016, Belron est la plus grande division au sein D’Ieteren. Il est présent dans plus de 30 pays et emploie un peu plus de 25.000 personnes. Belron opère en Europe sous la marque Carglass.