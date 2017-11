Le sigle «cdH» gommé quasi partout dans la région de Verviers (+ vidéo)

La Stoumontoise Marie Monville et le Hervien Pascal Englebert coprésident le cdH au niveau de l’arrondissement. Interview, alors que le nom « cdH » disparaît quasi des listes aux communales et que le parti humaniste est très bas dans les sondages.

Le « cdH » n’apparaît quasi plus comme tel en vue des communales de 2018, dans l’arrondissement. Ce sigle est-il devenu « pestiféré » ? Et cela présage-t-il de la disparition du parti ?

Marie Monville (MM) : Je pense que nous avons une vision centriste et que le centre a encore du sens aujourd’hui. C’est le lieu où les regards se croisent. Et si les sondages ne nous sont pas favorables, on le prend davantage comme un défi pour se retrousser les manches. On nous reproche parfois, comme humanistes, d’être un peu mous. Je ne suis pas d’accord. Le fait d’être centriste nous permet aussi de mener une action avec détermination et dynamisme.

La suite de cette longue interview et un point sur la situation du cdH dans chaque commune à lire dans notre édition digitale, en cliquant ici