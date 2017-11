Ulysse, 12 ans, projeté dans l'Escaut: «Il était un garçon terriblement attachant»

Il était un jeune homme curieux et plein d’avenir. Ulysse Mincke (photo) accompagnait ses amis à Pecq afin de participer à une activité avec les scouts d’Hyon. Mais ce samedi vers 16h, un automobiliste a heurté le jeune homme de 12 ans, le projetant dans l’Escaut. Les secours n’ont pas réussi à sauver Ulysse, malgré plusieurs minutes de réanimations. Un choc brutal, pour tout le monde, et notamment pour les écoles qui ont bien connu le jeune garçon

> À l’Athénée Royal de Mons, c’est le choc. Préfète, Directrice et éducatrices témoignent et rendent hommage à Ulysse .

> Réaction de la Fédération Scoute : des conseils et des formations sécurité pour les animateurs.

Le témoin recherché s'est présenté à la police

Les forces de l’ordre voulaient entendre le conducteur dont le véhicule avait été dépassé vers 15h45, peu de temps avant l’accident. « Ce conducteur s’est spontanément présenté ce dimanche, vers 11h00, au commissariat de police. Il explique qu’il était suivi depuis la place d’Hérinnes par le véhicule qui a causé l’accident et qu’il a été dépassé quelque 300m avant le pont. Le témoin roulait entre 60 et 70km/h, ce qui implique que l’autre conducteur roulait plus vite », explique Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons. « Il a vu la perte de contrôle puis une silhouette passer au-dessus de la rambarde du pont et tomber dans l’Escaut. Le témoin est descendu le long du chemin de halage afin de porter assistance. Ne pouvant porter secours à la victime, il a appelé la police puis a quitté les lieux ».

(Belga)