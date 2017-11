La députée PS Özlem Özen dénonce: «Les plus démunis n'auront plus accès à la justice!»

Dans ses interviews, le ministre propose une « justice de l’avenir accessible, au niveau physique, virtuel et au niveau des coûts, et une justice prompte » Pour le PS, on est loin du compte. « Les réformes du ministre Geens ne sont jamais pensées qu’en termes d’efficience économique, de management, d’input et d’output, mais jamais en termes d’accès à la Justice pour tous, de Justice réparatrice, de réinsertion », lance la députée PS d’Aiseau-Presles.

Pour elle, c’est très clair : en agissant de la sorte, on ne va pas aider les citoyens à avoir plus confiance en la justice, qui sera finalement réservée aux riches. « Ce que le ministre de la Justice supprime, c’est aux dépens de ceux qui en ont le plus besoin. »

> Attaque virulente et gratuite du premier parti de l’opposition ? La députée sort ses chiffres !

> « Lorsque le citoyen voudra porter une affaire à l’agenda d’un tribunal, cela lui coûtera entre 25 et presque 100 % plus cher qu’avant »

> Du côté francophone du pays, il faudrait plus de 50 magistrats supplémentaires pour pouvoir remplir les cadres tels qu’ils sont prévus par la loi, explique-t-elle encore.

Découvrez l’intégralité de l’interview dans nos éditions digitales