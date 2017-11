Météo: les températures repartent à la hausse pour la semaine!

Les nuages abondants envahiront la Belgique à partir du nord-ouest, avec de pluies et de la bruine. Des flocons pourraient tomber sur les hauts plateaux ardennais à l’avant de cette zone de pluie.

Le thermomètre affichera jusque 5 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 55 km/h, et jusque 65 km/h à la Côte.

En soirée et pendant la nuit, les nuages domineront le ciel avec quelques gouttes possibles. Les nuages bas pourront fortement réduire la visibilité sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Les températures minimales descendront entre 5 et 7 degrés en Ardenne et entre 9 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent, modéré à assez fort d’ouest à sud-ouest, pourra atteindre 50 à 60 km/h.

Mardi matin, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. En cours d’après-midi, la nébulosité restera abondante, mais le temps deviendra graduellement plus sec à partir de l’ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes à 13 degrés en région côtière. Le vent de sud-ouest sera modéré, voire assez fort au littoral.